A Secretaria de Estado de Fazenda informou nesta terça-feira (16) que todos os servidores do Poder Executivo receberão a parcela do 13º salário referente ao mês de abril nesta quinta-feira (18). O pagamento acontece na véspera do feriado da Sexta-feira da Paixão e não na segunda-feira (22), como havia sido previsto pelo cronograma – pagamento das parcelas sempre depois do dia 20 de cada mês.

De acordo com comunicado feito pela secretaria, a antecipação foi possível em função da organização do fluxo de caixa do Estado, tido como prioritário.

De acordo com o cronograma, os servidores receberão R$ 300 em abril, mesmo valor pago em fevereiro e março. Em maio e junho, o valor subirá para R$ 400. Já em julho, a parcela será de R$ 500. Em agosto serão pagos R$ 600 e, em setembro, R$ 800.

Segundo o governo de Minas, 351.377 servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas, entre os 720.003 que têm direito ao 13°, terão o valor integral quitado em julho.