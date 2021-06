As cidades das cinco macrorregiões de Minas Gerais que estão em “cenários epidemiológico e assistencial desfavoráveis”, foram autorizadas a abrir academias, clubes e salões de beleza. Há uma semana o governo havia proibido essas atividades nas regiões Triângulo do Sul, Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro Sul, que estão em uma fase mais restritiva da Onda Vermelha do Programa Minas Consciente, em um momento considerado “crítico” no combate ao novo coronavírus.

Segundo informou o governo de Minas, a decisão foi tomada pelo grupo Executivo do Plano Minas Consciente, a partir de reunião de análise realizada na última terça- (8). O ajuste às regras aplicáveis na situação de “Onda Vermelha com Cenário Desfavorável” prevê funcionamento das atividades citadas com limitação de horário para até 19h, mediante agendamento prévio e com aferição de temperatura do público.

“A definição de Cenário Desfavorável passará a ser dada a partir da situação epidemiológica e assistencial da macrorregião, sendo aplicada a todas as microrregiões da macro”, disse a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) por meio de nota.

Bares e restaurantes destas regiões também podem funcionar até às 19h, sendo permitido delivery – sem retirada no balcão – após o horário. Por conta do Dia dos Namorados, exclusivamente entre 11 e 13 de junho, o horário de funcionamento dos estabelecimentos poderá se estender até 22h. Já eventos, atrativos culturais e naturais continuam proibidos.

Leia mais:

Mortes de crianças e adolescentes por Covid-19 chegam a 102 em Minas

Minas registra 319 mortes e mais de 11 mil casos de Covid em 24 horas

Minas investiga 149 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19