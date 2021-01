Estão abertas as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). As vagas são para o quadro administrativo de escolas mineiras. O registro deve ser feito por meio deste site até 17h de 18 de janeiro.

Ainda não definição sobre quantas pessoas poderão ser contratadas nem o salário a ser pago.

Há vagas para Analista de Educação Básica (AEB) – para atuação na educação especial, nas funções de Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional; Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) – candidatos com curso técnico em nível médio ou bacharelado, tecnólogo ou licenciatura em qualquer área de conhecimento; Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) – ensino fundamental incompleto.

Até três inscrições de livre escolha poderão ser realizadas, desde que se observe, no ato da contratação temporária, as normas vigentes para acúmulo de cargos. O cadastro efetivado para o município permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as escolas estaduais localizadas na sede e nos distritos. Já em Belo Horizonte, o candidato irá concorrer para instituições circunscritas à respectiva regional escolhida, Superintendências Regionais de Ensino Metropolitana A, B ou C.

Processo de inscrição

O processo é composto por duas etapas. Na primeira, o candidato fará a inscrição, podendo alterá-la quantas vezes necessitar. A cada alteração, será emitido um novo comprovante. A classificação preliminar será processada com os dados da última alteração feita. Finalizada a primeira etapa, será divulgada uma listagem.

Na segunda etapa, o candidato deverá conferir os dados pessoais, o tempo de serviço e a habilitação/escolaridade, podendo alterá-los, se necessário. Por fim, será divulgada uma lista de classificação definitiva. As informações deverão ser comprovadas no ato da contratação temporária.

Critérios de classificação

Para a classificação dos candidatos nas diferentes funções, serão utilizados critérios específicos. Para a classificação dos candidatos à função de Analista de Educação Básica (AEB), nas listagens específicas, por município, serão observadas a habilitação/escolaridade. O tempo de serviço exercido na educação especial da rede estadual e a idade serão utilizados como desempate dos candidatos.



O candidato inscrito para a função de Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) será classificado em listagem única, por município, observando-se a habilitação/escolaridade e o maior tempo de serviço. Já para Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB), será classificado em listagem única, por município, levando em conta o maior tempo de serviço.



Cronograma

A divulgação da classificação preliminar dos candidatos está prevista para 22 de janeiro. A partir das 10h do dia 23 terá início a segunda etapa, que vai até 12h do dia 26.



A divulgação da classificação definitiva está marcada para 1° de fevereiro, a partir das 10h. Todas as ações referentes ao cronograma do processo serão feitas pela internet.

