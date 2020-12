O valor da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) para 2021 ainda não foi definido em Minas Gerais. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado da Fazenda durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (1º) para divulgação da escala de pagamento do IPVA para o mesmo período.

De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza, o órgão aguarda a tramitação de um projeto de lei, enviado pelo Governador Romeu Zema à Assembleia Legislativa (ALMG), para a divulgação dos valores. "Nós estamos aguardando a finalização para que possamos fazer o cálculo do valor da taxa. O projeto propõe uma mudança no atual critério utilizado para correção anual do valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (UFEMG) o referencial para o cálculo. O texto mantém o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), que variou 22,10% nos últimos 12 meses, mas acrescenta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cuja variação foi de 3,92% no mesmo período”, explicou o secretário.

A ideia é que, para fins de atualização da UFEMG, seja levado em conta sempre o menor índice.

Leia mais:

Governo de Minas divulga escala de pagamento do IPVA 2021; confira

Kalil critica condução de Bolsonaro durante a pandemia: ‘Se não tivesse negado, teria gastado metade

Eduardo Bolsonaro critica postura de Kalil quanto ao possível fechamento de BH: ‘Projeto de ditador’