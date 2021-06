O governo de Minas Gerais anunciou nesta quarta-feira (30) a escala de pagamento para servidores em julho, referente ao mês de junho de 2021.

A primeira parcela do salário, no valor de R$ 2 mil, será depositada no próximo dia 7. Nessa mesma data, funcionários das áreas de Saúde e Segurança receberão o pagamento integral.

Já a segunda parcela das demais categorias do funcionalismo será paga no dia 20.

Segundo o governador Romeu Zema (Novo), apesar do cenário de crise financeira, agravado pela pandemia da Covid-19, o governo reitera o esforço para colocar as contas em dia e regularizar as datas de pagamento dos salários dos servidores estaduais. “Meu sonho é colocar tudo em dia. Podem ter a certeza de que estamos trabalhando arduamente para equilibrar as contas e arrumar a casa”, afirmou.

