A lista com a nomeação de mil mil novos profissionais para atuar na rede estadual de ensino deve ser publicada no Diário Oficial de Minas Gerais nos próximos dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), nesta quarta-feira (14), após a aprovação do Comitê de Orçamento e Finanças para a realização das nomeações.

Serão nomeados 62 especialistas da educação básica e 938 professores da educação básica (PEB), que contemplarão todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Segundo a SES, as vagas foram distribuídas nas escolas a partir da demanda e necessidade de cada instituição.

A secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, informou ainda que a medida é resultado de um esforço do Governo de Minas, que, desde o início do ano, vem estudando a nomeação dos concursados, buscando superar as restrições financeiras. “Mesmo com todas as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Executivo, conseguimos essa grande conquista para a categoria. É dessa maneira que pretendemos trabalhar sempre: valorizando o ensino de qualidade e conseguindo garantir que esses profissionais sejam bem formados. É um motivo de grande comemoração”, disse.

Fonte: Agência Minas

