O Governo de Minas anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), mudanças no comando da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A partir de 1º de fevereiro, assume a pasta o ex-procurador de Justiça do Estado, Rogério Greco.

Greco ocupará o lugar do atual secretário, general Mario Lucio Alves de Araújo, que será exonerado do cargo. O motivo pela troca no comando ainda não foi informado.

Ainda de acordo com as informações divulgadas nesta tarde, o chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto de Souza, também deixará o cargo. A decisão foi um pedido do próprio delegado. Ainda não há informações sobre quem assumirá a posição.

Rogério Greco

Rogério Greco, 57, foi procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais durante 30 anos.

Ele é professor, pós-doutor pela Universidade de Messina, na Itália, doutor pela Universidade de Burgos, na Espanha, e mestre em Ciências Penais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Segundo a assessoria do governo, Greco ainda é formado pela National Defense University, em combate ao crime organizado transnacional e redes ilícitas nas Américas.

