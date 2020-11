Quase dois meses após o anúncio do programa Renda Minas, o Governo estadual anunciou que dará início ao pagamento desse benefício a partir da próxima sexta-feira (13). O programa que irá complementar o Auxílio Emergencial liberado pelo governo federal para pessoas inscritas no CadÚnico até 11 de julho deste ano. O benefício é de R$ 39 e o valor recebido por cada família dependerá de quantos membros estão cadastrados.

Serão três parcelas pagas pelo Renda Minas, sendo duas pagas em novembro e uma em dezembro. Caso uma família tenha três pessoas cadastradas no CadÚnico, ela receberá, ao todo, três parcelas de R$ 117, ou seja, R$ 351.

O benefício será pago a famílias que se enquadram na condição de extrema pobreza, com renda per capita que não ultrapasse R$ 89. O objetivo do Estado é auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade a enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia.

O programa pode ser acessado mesmo por quem não recebe o Auxílio Emergencial, mas está elegível no CadÚnico. Segundo o Governo de Minas, serão beneficiadas quase 1 milhão de famílias mineiras e 2,8 milhões de pessoas.

Critérios

Para saber se está dentro dos critérios para receber o benefício, a pessoa deve acessar o site do programa e fazer a consulta por CPF ou pelo Número de Inscrição Social (NIS).

Os pagamentos do Renda Minas serão feitos pela Caixa Econômica Federal. Os depósitos cairão automaticamente nas contas já existentes de beneficiários, como poupança, conta simplificada e poupança social digital (conta digital, movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem).

Cerca de 66 mil pessoas elegíveis ao Renda Minas ainda não possuem conta no banco, mas o Governo informa que será aberta automaticamente uma conta individual para esses cadastrados, com base nos dados dos responsáveis pelo cadastro da família no CadÚnico. O acesso pode ser feito pelo Caixa Tem.

O Governo alerta: não adianta o beneficiário ir até uma agência da Caixa agora para resgatar o recurso, pois só será depositado no dia 13 de novembro, conforme o mês de aniversário do responsável pela família. Quem faz aniversário em janeiro já receberá no dia 13, mas quem nasceu em dezembro terá de aguardar pelo pagamento até dia 30. Veja aqui a previsão de pagamento conforme os meses de aniversário.

