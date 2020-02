O governo de Minas Gerais decretou ponto facultativo nas repartições públicas durante o feriadão de Carnaval 2020, que será de segunda-feira (24) até a Quarta-feira de Cinzas (26). Segundo a decisão, ficam mantidos os serviços considerados imprescindíveis de natureza médico-hospitalar e de segurança pública, serviços das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), Fundação TV Minas Cultural e Educativa e também dos museus.

A Prefeitura de BH já publicou no Diário Oficial do Município (DOM) que adotará ponto facultativo, mantendo serviços essenciais, como o plantão da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil e o trabalho no Grupo Gestor de Riscos e Desastres. De 24 a 26 de fevereiro, não haverá atendimento ao público no BH Resolve.

Leia mais:

Campanha 'Carnaval é na lata' quer extinguir consumo de bebidas em garrafas de vidro na folia de BH

Tudo Ok, Parabéns e Surtada; conheça dez músicas que devem bombar no Carnaval 2020

Lojas abertas e aposta em boas vendas no Carnaval; otimismo contagia 7 a cada 10 empresários de BH