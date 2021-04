A 12º remessa de vacinas contra a Covid-19 está sendo distribuída às Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais nesta segunda-feira (12). Do total de 478.150 doses do imunizante, que foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado na última quinta (8), 197.390 já foram retiradas pelas regionais de Sete Lagoas, Divinópolis, Itabira, Coronel Fabriciano e à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte na Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O restante do quantitativo começou a ser enviado às 8h de hoje, partindo do Aeroporto da Pampulha, na capital mineira. A previsão é a de que até às 14h todas as doses já tenham sido entregues às unidades regionais para posterior distribuição aos municípios, nesta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Ao todo, são 257.750 da vacina AstraZeneca e 220.400 do imunizante chinês Coronavac, que irão proporcionar a distribuição da segunda dose relativa ao esquema vacinal dos trabalhadores da Saúde, sendo 30,7% destinado a este grupo, e da população de 70 a 74 anos, que incluí 22%. A remessa também atuará na continuidade de aplicação da primeira dose dos grupos de 65 a 69 anos e dos integrantes das Forças de Segurança e Salvamento.

De acordo com o Estado, a logística de distribuição aos 853 municípios localizados no território mineiro conta com apoio das Forças de Segurança do estado, com a disponibilização das aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e efetivo terrestre da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) atuando no transporte e escolta dos insumos, de modo a garantir agilidade e segura à operação.

“A Secretaria orienta os municípios conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI): desde a oitava remessa, não se faz mais o armazenamento da D2 (segunda dose) na Unidade Regional. Todas as doses são entregues aos municípios para a continuidade de suas campanhas de vacinação”, explica a coordenadora de Imunização da SES-MG, Josianne Gusmão.

Até o momento, o Ministério da Saúde já disponibilizou 5.130.130 vacinas, sendo 4.612.726 distribuídos aos municípios. A primeira dose da vacina contra já foi aplicada em 2.319.286 mineiros até a manhã desta segunda-feira e, deste grupo, 727.451 tomaram a segunda aplicação.

Confira as URSs que receberão vacinas em seus aeroportos:

- SRS Alfenas;

- SRS Diamantina;

- SRS Governador Valadares;

- SRS Juiz de Fora;

- SRS Manhuaçu;

- SRS Montes Claros;

- SRS Patos de Minas;

- GRS Pedra Azul;

- SRS Teófilo Otoni;

- SRS Uberlândia;

- GRS Unaí.

URSs que retirarão suas doses nos aeroportos polo:

- SRS Barbacena;

- GRS Ituiutaba;

- GRS Januária;

- GRS Leopoldina;

- SRS Passos;

- GRS Pirapora;

- SRS Ponte Nova;

- SRS Pouso Alegre;

- GRS São João del-Rei;

- GRS Ubá;

- SRS Uberaba;

- SRS Varginha.

Remessas recebidas

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021

Total: 5.140.130 doses

(*) Com informações da Agência Minas

