Mais de 508 mil doses de vacinas contra a Covid-19 serão distribuídas, pelo governo de Minas, neste sábado (19). O repasse será feito às 28 unidades regionais de saúde. Os imunizantes compõem o 25º remessa enviada pelo Ministério da Saúde e que chegou ao Estado nesta sexta-feira (18). No fim de semana, cerca de 156 mil kits intubação também estão sendo entregues para 97 hospitais mineiros.

As 508.170 doses, sendo 235.170 da Pfizer e 273 mil da Coronavac, darão continuidade ao esquema vacinal dos grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI). Em Minas, esse público é composto por pessoas com comorbidade, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz com e sem algum acometimento na saúde, pessoas com deficiência permanente, além de grávidas com comorbidade e que acabaram de dar à luz, trabalhadores da Educação e das Forças de Segurança e Salvamento.

Segundo o governo, os municípios mineiros que já realizaram a vacinação dos grupos prioritários, e que ainda têm doses disponíveis, podem avançar na imunização de outros públicos.

No total, Minas Gerais já recebeu 11.799.504 doses contra a Covid-19.

Kit intubação

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) começou esta semana uma nova distribuição de sedativos para 97 hospitais com níveis críticos de medicamentos. São 156.110 kits. Os insumos irão atender instituições de 73 municípios mineiros por até dez dias.

Semanalmente, a pasta tem disponibilizado os medicamentos de acordo com monitoramento periódico de estoques. Os itens são essenciais para a sedação dos pacientes em tratamento da Covid-19.

O propofol (2.440), o midazolam (2.925) e o diazepam (11.650) foram adquiridos pelo governo de Minas e o fentanil (139.095), pela União.

