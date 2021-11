Minas Gerais divulgou o calendário da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2022. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município nessa quinta-feira (18), com a programação completa de atividades a serem realizadas, incluindo dias letivos, organização de bimestres, reuniões e conselhos.

Conforme o calendário, o ano escolar começa no dia 1º de fevereiro, quando os profissionais da instituição começam o trabalho de planejamento e reuniões. Já o ano letivo, que marca a chegada dos estudantes, foi marcado para o dia 7 do mesmo mês.

A partir da publicação, as escolas devem organizar as atividades administrativas e pedagógicas para o ano letivo, que precisa ter, no mínimo, 200 dias letivos, além da carga horária para diferentes níveis e modalidades de ensino. Datas tradicionais no calendário escolar também estão no documento, como a Semana Estadual de Prevenção às Drogas (19 a 26/6) e a Semana Estadual da Juventude (12 a 18/8).

As reuniões de conselho de classe e outros compromissos precisam ser avisados à Superintendência Regional de Ensino (SRE) de referência pelo diretor responsável em até cinco dias úteis da data prevista.

Além disso, as escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas poderão elaborar proposta de calendário diferenciado, considerando as especificidades das comunidades locais, devendo submetê-lo à aprovação do Colegiado Escolar e à homologação pelo Serviço de Inspeção Escolar.

