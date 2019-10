O governo de Minas divulgou nesta terça-feira (1º) a escala de pagamento dos servidores do Estado em outubro. O salário referente a setembro será pago em duas parcelas, nos dias 10 e 24 deste mês.

Os critérios adotados são os mesmos dos meses anteriores e na primeira parcela, no dia 10, serão depositados até R$ 3.000 para os servidores da segurança pública e da saúde. Para os demais servidores serão depositados até R$ 2.000. Já na segunda parcela, no dia 24, serão depositados os valores restantes para todos os servidores.



13º salário

O governo afirmou ainda que vai quitar em outubro o restante 13º salário de 2018 para 100% do funcionalismo, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. De acordo com a Secretaria de Fazenda, no dia 21 de outubro, será paga a nona e última parcela.

Conforme a pasta, a antecipação de dois meses só foi possível devido a organização do fluxo de caixa e esforços do Executivo estadual para equilibrar as contas.