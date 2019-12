A lista preliminar com a classificação dos candidatos inscritos para participar do processo de designação 2020 foi divulgada nesta sexta-feira (6) e pode ser conferida no site designaeducacao.mg.gov.br.

Agora, os inscritos devem checar se os dados informados estão corretos. Caso contrário, as alterações podem ser feitas até as 17 horas do dia 12 de dezembro. Podem ser alterados os dados pessoais, o tempo de serviço e a habilitação/escolaridade/formação especializada. A cada mudança será emitido um novo comprovante com as alterações processadas. Esgotado o prazo, não será mais permitida a alteração de dados.

A divulgação da listagem de classificação definitiva está prevista para o dia 18 de dezembro, no site designaeducacao.mg.gov.br. As listagens serão utilizadas para as designações na modalidade online e na modalidade presencial, ao longo de todo ano letivo de 2020.

Todas as orientações sobre o processo de designação estão na Resolução SEE Nº 4.230/2019. Clique aqui para acessá-la.

