Mais de 390 mil doses de vacinas contra a Covid-19 estão sendo distribuídas às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais nesta segunda-feira (26). A 14ª remessa de imunizantes chegou ao Estado na última sexta-feira (23) e é composta por 390.550 doses, sendo 316.750 da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac.

Desta vez, a operação logística, que já conta com apoio das Forças de Segurança e Salvamento, disponibilizando as aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), e efetivo terrestre da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Civil (PCMG) para escolta dos insumos, estará fortalecida com a parceria feita com uma empresa de transporte aéreo, que levará vacinas para as Unidades Regionais de Saúde de Montes Claros, Uberaba e Uberlândia.

O último voo de entrega está marcado para 17h25, decolando do Aeroporto de Confins rumo ao Aeroporto de Montes Claros. Depois de recebidas pelas unidades, as vacinas serão enviadas para todas as 853 cidades mineiras.“É importante que os municípios observem a orientação feita pela secretaria, a partir dos informes técnicos emitidos pelo Ministério da Saúde, de que todas as doses entregues devem dar continuidade às campanhas de vacinação observando a cobertura dos públicos prioritários”, explica a coordenadora de Imunização da SES-MG, Josianne Gusmão.

Públicos prioritários

De acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, os imunizantes desta remessa serão utilizados na vacinação da dose 1 para pessoas de 60 a 64 anos, e na dose 2 da população de 65 a 69 anos e das Forças de Segurança e Salvamento.

Até o momento, Minas recebeu 6.231.880 doses de vacina contra a Covid-19, confira:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 doses da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 doses da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

(*) Com informações da Agência Minas

