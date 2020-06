Com o objetivo de levar mais doações e trabalho voluntário a quem precisa, o governo de Minas lançou, nesta terça-feira (2), um aplicativo que centraliza as ações das entidades assistenciais públicas do Estado. Chamado de Mobiliza Minas, o sistema é gratuito e está disponível para dispositivos iOS e Android. A campanha do agasalho do Serviço Social Autônomo (Servas) é uma das que já foi cadastrada na nova plataforma.

De acordo com Rodrigo Paiva, diretor-presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais (Prodemge), que desenvolveu o sistema, o aplicativo permitirá que as pessoas se candidatem para participar.

"É um app simles, onde o órgão vai cadastrar a campanha, o evento, e vai dizer quais são as doações necessárias, tanto de materiais ou de serviços de voluntariado", afirmou o servidor, reforçando que qualquer um pode participar. "Eu sou médico, eu quero atuar na área de Medicina. Eu sou um psicólogo, sou um engenheiro. Todo mundo com a sua contribuição para que a gente possa fazer uma Minas Gerais mais forte, solidária".

App está disponível para iOS e Android

Desenvolvimento

Conforme a Prodemge, o app começou a ser pensado após a tragédia em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em janeiro de 2019. O processo de desenvolvimento contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e o Servas.

"Estudamos como a tecnologia poderia ajudar em situações como a de Brumadinho. Fizemos diversas oficinas com parceiros para que pudéssemos construir um app que ajudará na solidariedade do mineiro, que é muito grande", afirmou Paiva.

O sistema está em primeira etapa. Em etapas posteriores, a proposta é que o aplicativo permita que informações oficiais do Governo de Minas, em casos de pandemia e crises, cheguem aos cidadãos.