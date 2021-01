Com o intuito de oferecer esclarecimentos à população sobre a chegada de doses da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais, o governo mineiro lançou, nessa quinta-feira (21), um site específico sobre o tema: vacinaminas.mg.gov.br.

De acordo com o Estado, o portal foi desenvolvido por profissionais da Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e reúne informações sobre o número de doses, expectativa de pessoas a serem vacinadas e informações sobre os grupos prioritários.

Além disso, o material traz um compilado de perguntas e respostas para esclarecer os principais questionamentos sobre a imunização no estado.

Veja, a seguir, algumas das perguntas e respostas presentes no site:

Qual a vacina que será utilizada neste momento na campanha de vacinação covid-19?

No primeiro momento, será utilizada a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Conforme o Ministério da Saúde for enviando vacinas de outros laboratórios, elas serão integradas à campanha de vacinação de Minas Gerais.

É uma vacina segura?

Sim. Toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases de avaliação, desde os processos iniciais de desenvolvimento até a produção e a fase final – que é a aplicação –, garantindo assim sua segurança. Todas as vacinas são avaliadas e aprovadas por institutos reguladores muito rígidos e independentes. No Brasil, essa função cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão vinculado ao Ministério da Saúde.

Quais os critérios utilizados para definição dos grupos prioritários?

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, os critérios utilizados foram: preservação do funcionamento dos serviços de saúde e proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguidos da preservação do funcionamento dos serviços essenciais e da proteção dos indivíduos com maior risco de infecção.

Para acessar o material completo, acesse vacinaminas.mg.gov.br.

