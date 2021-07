O Governo de Minas anunciou nesta quinta-feira (1º) que cidades que estão na Onda Vermelha estão liberadas para retornar com as aulas presenciais. A decisão, no entanto, ficará sob responsabilidade de cada prefeito. Além disso, o Comitê Extraordinário Covid-19 ampliou as séries que poderão voltar nas cidades que estão nas ondas Amarela e Verde, incluindo o 9º ano fundamental e o 3º ano do ensino médio.

A volta às atividades presenciais continua sendo opcional, e as aulas remotas seguem para as famílias que assim preferirem. De acordo com a secretária de Estado de Educação, Julia Sant'Anna, o retorno se dará em três cenários, de acordo com o Minas Consciente:

- Onda vermelha (atualmente estão 532 municípios): aulas presenciais liberadas desde que o cenário não esteja desfavorável e/ou não haja publicação de decreto impeditivo por parte da prefeitura. As escolas reabrem entre os dias 5 a 9 para funcionários realizarem a organização. E para os estudantes a partir do dia 12, priorizando os que tiveram mais dificuldades com aulas remotas.

- Ondas amarela e verde: inclusão de estudantes do 9º ano fundamental e 3º ano do ensino médio a partir do dia 12.

- Município em transição (da vermelha pra amarelo ou verde): escolas que estavam fechadas reabrem com 9º ano fundamental e 3º ano do ensino médio a partir do dia 12.

Ainda segundo a secretária de educação, Minas Gerais tem atualmente 12 macrorregiões em onda vermelha, sendo cinco com cenário desfavorável. De acordo com o novo protocolo, em caso de identificação de sintomas, o município poderá indicar a realização do exame. O resultado sairá em menos de três horas e, em caso de positivo, pessoa será isolada imediatamente.

Protocolos foram feitos para todos os setores das escolas. A volta às aulas presenciais não será permitida apenas na onda roxa e nas regiões de onda vermelha que se enquadram na classificação de Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável.

Apenas um caso

Julia Sant'Anna revelou que foi detectado apenas um caso de Covid nas 147 unidades já reabertas. Foi de uma diretora, mas que ocorreu antes da reabertura - foi durante a preparação da unidade. Mas ela segue bem, e a escola já está funcionando normalmente.

A secretária finalizou aconselhando que as famílias visitem o site da secretaria às 18h das sextas-feiras para conferir se houve mudança na onda da cidade.

