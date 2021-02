O Governo de Minas esclareceu, nessa segunda-feira (1), que a negociação com a Vale para o pagamento de indenizações ao Estado, em razão do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em janeiro de 2019, não se encerrou.

Nessa segunda, um novo encontro foi realizado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em Belo Horizonte, órgão que media o acordo de reparação, e contou com a presença, entre outros, do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e do secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), Otto Levy Reis, além dos advogados da Vale. O teor das definições dessa reunião, no entanto, não foram divulgados pelos participantes.

Na última sexta-feira (29), o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, atendeu ao pedido da empresa e prorrogou por mais 15 dias o prazo para que a Vale apresente uma proposta de indenização - o prazo vencia na sexta-feira. Na ocasião, o Estado afirmou que a extensão do prazo ocorreu porque "há perspectiva de evolução nas negociações".

Também na sexta, o presidente do TJMG deferiu o pedido da Vale para que seja prorrogado até 28 de fevereiro de 2021 o pagamento do auxílio emergencial à população mais vulnerável de Brumadinho.

O governo de Minas pede R$ 54,7 bilhões de indenização ao Estado como reparação ao Estado pela tragédia que matou 270 pessoas e mantém outros 11 corpos desaparecidos.

No dia do rompimento da barragem, cerca de 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram despejados, causando destruição e danos a comunidades e ao meio ambiente de Brumadinho, além de outras cidades.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Vale para obter mais informações sobre o teor da reunião dessa segunda-feira, mas ainda não obteve retorno.

