O governo de Minas Gerais vai disponibilizar vagas em cursos profissionalizantes para estudantes do ensino médio das escolas públicas e particulares do Estado. Com investimento estimado em R$ 534 milhões, a expectativa é atender mais de 40 mil jovens.

O programa Trilhas do Futuro foi anunciado pelo governador Romeu Zema nesta quarta-feira (16). “Isso representa um potencial gigantesco para os jovens, que terão acesso a esse curso e também a benefícios como transporte e alimentação, porque, muitas vezes, o jovem precisa ter essa ajuda. Eu fico imensamente satisfeito de termos concluído a elaboração desse projeto. É mais um passo muito grande que estamos dando para melhorar o setor produtivo e, ao mesmo tempo, fazermos uma ação social enorme, que é a inclusão social de 40 mil jovens”, disse o governador.

Segundo o governo, serão 78 cursos gratuitos em 425 municípios na modalidade presencial — respeitando as medidas sanitárias de prevenção à covid-19 — e com duração de um ano e meio. A expectativa é de que as aulas comecem em outubro.

Um catálogo com os detalhes dos cursos ofertados será divulgado em 24 de julho e entre 26 de julho e 11 de agosto, será possível fazer a matrícula no site da Secretaria de Estado de Educação.

A secretária Julia Sant’Anna, avalia que o projeto é uma forma de incentivar a educação mineira a se adequar ao currículo do Novo Ensino Médio, focado na educação profissionalizante atrelada às disciplinas convencionais. “A gente tem muita certeza e muita alegria da garantia da empregabilidade desses estudantes após a conclusão dos cursos. Temos a felicidade de compreender também que o ‘Trilhas de Futuro’ visa dar um primeiro passo em relação à inovação do Novo Ensino Médio. Nosso desejo é anunciar a ampliação dessas vagas no início do ano que vem”, disse a secretária de Educação.

Podem participar estudantes de escolas públicas matriculados no 2º e 3º ano do ensino médio, além de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também poderão se inscrever adolescentes da rede particular de ensino, além de egressos do sistema educacional — neste último caso, apenas se houver vagas remanescentes, após as inscrições regulares. Todos os contemplados receberão vale-alimentação e vale-transporte no valor de R$ 18 por aluno.

Confira o cronograma:

22/6 a 6/7 — Publicação do edital e período para inscrição das empresas interessadas em ofertas os cursos

21/7 — Publicação das instituições selecionadas e dos cursos credenciados

24/7 — Publicação do catálogo dos cursos

26/7 a 11/8 — Inscrição para os estudantes

16/8 a 6/9 — Matrículas

18/10 — Início das aulas