Representantes do Governo de Minas e da mineradora Vale sentam à frente do desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nesta quinta-feira (22), para tentar um acordo financeiro sobre a tragédia ocorrida em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH. O desastre com o rompimento de barragem deixou 270 mortos, sendo que 11 corpos ainda não foram localizados.

A audiência que pode definir um acordo bilionário para reparação dos danos provocados pelo desastre vai ocorrer às 14 horas, no auditório do Tribunal Pleno, na sede do TJMG, na capital mineira. Um estudo realizado pela Fundação João Pinheiro calculou que seriam necessários quase R$ 56 bilhões para compensar perdas com arrecadação de impostos e danos morais.

Em nota, o governo de Minas confirmou que solicitou indenização de R$ 26.680.100.000,00, "ressaltando a necessidade de reparação imediata de todos os danos causados pela ré". Além disso, pediu mais R$ 28 bilhões por danos morais coletivos e danos sociais.



"O objetivo da proposta de acordo em discussão é a reparação integral, célere e efetiva de danos, impactos e prejuízos socioambientais e socioeconômicos causados pelo rompimento. O acordo contempla projetos estruturantes voltados à reparação da região atingida, com impactos regionais e para a sociedade mineira de uma forma geral", destacou o Estado.

O acordo não impede ações indenizatórias individuais e o pagamento de auxílio emergencial para às vítimas. O Ministério Público e a Defensoria Pública também participam da audiência.

Protesto

Poucas horas antes do encontro, moradores de Brumadinho que foram afetados pelo desastre ocuparam a sede da Vale no município. Os manifestantes, que se dizem prejudicados pela contaminação da bacia do rio Paraopeba, reivindicam água de qualidade, prorrogação do auxílio financeiro emergencial e também a consolidação do Programa Direito à Renda, proposto pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

A Vale foi procurada pela reportagem, mas até o momento não se manifestou sobre o protesto nem sobre a audiência.

