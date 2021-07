Na tentativa de minimizar os impactos causados pela seca severa, o governo de Minas entregou 102 kits de abastecimento de água na região Norte do Estado. O repasse foi acelerado pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene).

Os kits são compostos por caixas d’água de 10 mil e de 15 mil litros de polietileno e centenas de metros de tubos de 25mm e de 50mm, necessários para as ligações. Até agora, foram entregues aos municípios de Salinas, Felício dos Santos, Guaraciama, Japonvar, Botumirim, Capelinha, Bonito de Minas, Catuti, São João do Pacuí, Padre Carvalho, Olhos D’água, Bocaiuva, Ubaí, Augusto de Lima, Lontra, Grão Mogol, Glaucilândia, São Francisco, Berizal, Jequitaí, Taiobeiras, Montalvânia, Rubelita, Janaúba, Montezuma, Engenheiro Navarro, Divisa Alegre, Minas Novas, Icaraí de Minas, Pedras de Maria da Cruz, Presidente Kubitschek, Curral de Dentro e Diamantina.

Para receber o atendimento, cada cidade deve ter o pedido oficializado pela prefeitura junto ao Idene.

“Conhecemos a realidade da região e sabemos o quanto é sofrido ver as pessoas sem água para as necessidades mais básicas, por isso estamos nos esforçando para mitigar as dificuldades com os kits de abastecimento, além das outras ações do Idene reconhecidas por todos na segurança hídrica”, afirma o diretor-geral do órgão, Nilson Borges.

Nos próximos dias, mais 27 kits serão entregues. Serão contemplados os municípios de Montes Claros, Matias Cardoso, Monte Azul, Claro dos Poções, Brasília de Minas e Curvelo.

*Com informações da Agência Minas.

