A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) reconheceu situação de emergência em 67 cidades mineiras por causa da seca. A maioria das cidades está localizada nos vales do Jequitinhonha e Mucuri e no Norte de Minas

Com a medida, esses municípios poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas danificadas.

O apoio emergencial por meio Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é complementar à atuação dos governos estaduais e municipais. O auxílio pode ser solicitado sempre que necessário – inclusive, em situações recorrentes, como é o caso de desastres ocasionados por seca ou chuvas intensas. Para receber a verba, as prefeituras e governos devem apresentar o diagnóstico dos danos e um plano de trabalho para a execução das ações.

Beneficiados

Veja a lista das cidades: Almenara, Araçuaí, Aricanduva, Arinos, Berilo, Berizal, Botumirim, Brasília de Minas, Capitão Enéas, Caraí, Carbonita, Catuti, Chapada do Norte, Chapada Gaúcha, Cônego Marinho, Coronel Murta, Cristália, Curral de Dentro, Formoso, Gameleiras, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Indaiabira, Itacarambi, Itinga, Janaúba, Januária, Japonvar, José Gonçalves de Minas, Juvenília, Leme do Prado, Lontra, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Minas Novas, Mirabela, Monte Azul, Montes Claros, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Pai Pedro, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, Ponto dos Volantes, Porteirinha, Rubim, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, São João das Missões, São João do Paraíso, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Ubaí, Urucuia, Vargem Grande do Rio Pardo, Varzelândia, Verdelândia, Veredinha e Virgem da Lapa.