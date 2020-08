Minas atingiu a triste marca de 3.043 vidas perdidas pela Covid-19 nesta terça-feira (4), conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Segundo o levantamento, o número de infectados chegou 135.728.

Os índices foram alcançados depois que o Estado confirmou, nas últimas 24 horas, 149 óbitos e 1.985 casos do novo coronavírus. Com relação às mortes nesse intervalo, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, explicou que alta se deve uma atualização de notificações atrasadas no sistema.

“Durante esta semana, será feita uma mudança de metodologia das notificações, em especial nas dos óbitos. Já vínhamos orientando os municípios a manterem a atualização no sistema federal, o Sivep-Gripe. Neste momento, entendemos que a plataforma já está suficientemente atualizada para que possamos fazer a migração”, informou.

Distribuição

Dos 853 municípios mineiros, 813 já tiveram pelo menos um paciente infectado com a Covid-19. Isso representa 95% do total de cidades no Estado. Belo Horizonte é a mais afetada, com 20.519 casos. Uberlândia, no Triângulo, tem 12.623 registros.

Do total de doentes, 15.032 precisaram de internação hospitalar. Atualmente, 27.746 pessoas que receberam o diagnóstico positivo da síndrome viral são acompanhadas, em isolamento social ou internação. Outras 104.939 vítimas se livraram da enfermidade e são consideradas curadas.

