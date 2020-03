O sistema de rastreamento de um iPhone ajudou a Polícia Militar a prender, na manhã desta terça-feira (3), um homem de 37 anos que havia utilizado uma faca para roubar o item de uma mulher, de 28 anos, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o sargento Rodrigues, que atendeu a ocorrência, a vítima informou que desembarcou de um coletivo, na avenida Carandaí, e seguiu a caminho do trabalho. Ao atravessar a via, ela passou ao lado de um homem, que a abordou no canteiro central com uma lâmina de tamanho grande.

Nesse momento, o agressor, de porte magro e vestido com um moletom com capuz, ordenou que ela entregasse o telefone celular. A jovem afirmou que não tinha celular. O homem ficou nervoso e colocou a faca sobre o braço da mulher, que abriu a mochila e entregou o aparelho. Ele fugiu em seguida.

No local, uma mulher que passava viu a vítima chorando e ofereceu apoio. Com a ajuda de um outro iPhone, a mulher roubada ligou para a polícia e, em seguida, acionou o sistema de rastreamento do item. Com a chegada dos militares, as mulheres entraram na viatura e foram até o homem, que foi preso na rua Padre Marinho, no Santa Efigênia, na região Leste.

No carro oficial, o homem assumiu o crime. Ele sofreu uma dor de barriga e defecou na viatura. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e, logo após, preso. A faca utilizada não foi encontrada.