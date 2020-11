Uma mulher de 20 anos, grávida de seis meses, foi agredida pelo irmão, de 25, na madrugada deste domingo (8), em Belo Horizonte. Ela foi internada no Hospital Risoleta Neves com diversas escoriações após receber pancadas na cabeça e na barriga.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O.), a mãe da vítima informou à Polícia Militar que os dois estavam em uma festa e decidiram compartilhar o mesmo transporte de aplicativo para voltarem para casa. A discussão teria começado por conta do valor da corrida.

Ao chegar na residência da vítima, no Bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, o suspeito, que estava “sob forte efeito de bebida alcoólica”, agrediu a irmã com chutes e socos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a jovem para o hospital. A PM executou as diligências na casa do autor, no bairro Frei Leopoldo, regional Norte, mas não o encontrou no local.

