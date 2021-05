Uma gestante de 35 anos foi atropelada pelo próprio carro na manhã desta quinta-feira (20), no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que está no quarto mês de gravidez, estava próxima ao portão da garagem quando o carro se moveu, momento em que ela foi atingida. A mulher chegou a ficar embaixo do automóvel.

Aos bombeiros, ela informou que não sabia se o carro não estava engrenado ou se teria algum problema no freio. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Segundo a corporação, a gestante apresentava um traumatismo craniano leve e escoriações na face, além de um corte no supercílio.

