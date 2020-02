Uma grávida de 19 anos foi esfaqueada, após pegar carona quando voltava de um evento de Carnaval, na madrugada desta quarta-feira (26), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Ela foi socorrida e passa bem, assim como o bebê.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem relatou que estava com duas amigas na capital e, durante a folia, conheceram dois homens. Quando decidiram ir embora, os rapazes as levaram em um veículo.

Porém, ao chegarem à rua Volta Redonda, no bairro Industrial São Luiz, por volta de 0h45, ela se negou a ter relações com um dos homens. Diante da recusa, ele a esfaqueou no ombro, antibraço e barriga. Em seguida, fugiu.

Além disso, no relato dado pelas amigas da vítima à polícia, os dois homens teriam dado dinheiro à jovem para que comprasse drogas na região. Ela retornou, no entanto, sem nada. Nesse momento, teria ocorrido a agressão.

A jovem foi levada para o Hospital Municipal de Contagem. Após o atendimento, o plantonista informou que a facada não atingiu o bebê. Até essa publicação, os suspeitos ainda não tinha sido localizados.