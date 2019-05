Duas tentativas de feminicídio foram registradas em Belo Horizonte e em Contagem, na Grande BH, em um intervalo de oito horas. Em um dos casos, uma grávida foi esfaqueada. O suspeito teria cometido o crime para encobrir uma traição, já que estava noivo quando manteve um relacionamento com a vítima. Em outra ocorrência, uma mulher foi baleada na barriga porque reclamava do consumo excessivo de bebida feito pelo marido. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e teriam confessado os crimes.

Conforme a Polícia Militar, uma das tentativas de assassinato aconteceu na avenida Dulce Geralda Diniz, no bairro Quintas Coloniais, em Contagem. No local, um homem de 34 anos esfaqueou a amante no pescoço e na mão. Ele teria ficado revoltado depois que a vítima de 29 anos, grávida de seis meses, ameaçou contar sobre a gestação para a família e a noiva dele.

A grávida disse que encontrou com o suspeito depois que ele encaminhou fotos de berços e roupas de bebê para ela. O homem teria dito que iria com a mulher até a casa dos pais dele para contar sobre a gravidez, mas teria a levado até um local ermo.

Lá, ele teria a ameaçado para não revelar sobre o envolvimento dos dois e sacado uma faca para golpeá-la. Mesmo ferida, a grávida conseguiu se desvencilhar do ataque e fugiu do carro em que estava com o suspeito. Ela pediu socorro e foi levada para o Hospital Municipal de Contagem. Na unidade de saúde ficou constatado que a bebê passa bem.

A PM foi acionada e localizou o suspeito no local do crime. Ele disse que estava sendo ameaçado pela amante, que também estaria exigindo roupas, berço e dinheiro para montar o enxoval do filho. A faca usada no crime foi jogada em um matagal e não foi encontrada.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Contagem, onde a ocorrência foi registrada. O crime aconteceu por volta das 17h de sábado (29).

Embriaguez

No bairro Dom Bosco, região Noroeste de BH, uma mulher de 41 anos foi baleada depois de reclamar que o marido estava bebendo demais. O crime aconteceu na residência do casal e, depois dos disparos, o suspeito fugiu. A vítima foi socorrida por vizinhos até o Hospital Alberto Cavalcante. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

A briga do casal ocorreu por volta das 1h desta quinta-feira (30) e a PM foi acionada logo em seguida. Os militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) fizeram buscas na região e encontraram o suspeito em um bairro vizinho. Com ele, os policiais apreenderam uma garrucha e um cartucho que estavam na cintura do homem.

Na casa do suspeito, os PMs encontraram outros cinco cartuchos, sendo um deflagrado. Ele teria confessado o crime e dito que, depois de ferir a mulher, foi até um bar para beber. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).