O Carnaval é uma festa plural e tem espaço pra todo mundo, inclusive para as grávidas. Para elas, a festa só será sinônimo de problema se não forem tomados os cuidados necessários para evitar riscos à futura mamãe e ao bebê.

O primeiro ponto destacado por especialistas é a necessidade de autorização do médico que acompanha a gestante. Deve-se levar em conta que momentos de descontração são benéficos para a saúde mental da gestante, que passa por vários períodos de mudança, adaptações, desconfortos e dúvidas neste período. Entretanto, complicações específicas podem ser evitadas com a atenção individualizada.

As gestantes que forem liberadas e quiserem participar da folia devem se atentar à hidratação e a alimentação. “É fundamental beber bastante água e se alimentar com frutas e verduras, que são alimentos leves e facilmente digeridos, evitando alimentos gordurosos”, frisa a ginecologista Karine Gavioli.

Entre os cuidados mais simples, a médica destaca o uso de roupas leves, como vestidos soltinhos; preferir sapatos sem salto e confortáveis; usar fantasias frescas e soltas; optar por locais bem ventilados e alternar entre períodos de descanso e curtição. “Uma dica para as foliãs grávidas é curtir o Carnaval em locais de fácil acesso a hospitais, com responsabilidade e atenção aos sinais de alerta orientados pelo médico do pré-natal”, sugere.

Estágio

Outro ponto que deve ser observado é o estágio da gravidez. Para este caso, são considerados três estágios, de três meses cada. No primeiro, quando o feto está começando a se formar, a mãe deve evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, a inalação de fumaças tóxicas e a utilização de química no cabelo.

Para as mamães no segundo trimestre de gravidez, Karine recomenda que as mulheres estejam atentas aos exageros em atividades físicas que possam prejudicar o bebê e evitar ficar em locais com multidões, procurando sempre espaços mais livres e ventilados.

As grávidas que estão no último trimestre já sentem mais cansaço e ansiedade, explicou a ginecologista. Segundo ela, é recomendável que as gestantes permaneçam em locais seguros onde elas possam se sentar e se refrescar a qualquer momento. Grandes esforços físicos e poucos momentos de descanso podem aumentar o risco de partos prematuros nas gestantes com menos de 37 semanas e e estimular o trabalho de parto nas gestantes com mais de 37 semanas.

Fonte: Grupo São Cristóvão Saúde