Um acidente deixou uma grávida e duas crianças feridas na manhã deste sábado (14), em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O carro onde as vítimas estavam bateu de frente com uma árvore ao desviar de outro veículo, que tinha capotado em uma rua de um bairro Vale do Ipê.

Um Renault Sandero descia a rua Antônio Felet quando bateu de raspão em um carro estacionado e acabou capotando. O Toyota Etios, onde estavam a gestante, um motorista e três crianças, subia a rua quando se deparou com o acidente. Para não bater de frente com o outro carro, o motorista jogou o veículo para o passeio, batendo de frente com uma árvore.



A grávida, que está na 10ª semana de gestação, sofreu um traumatismo leve, tendo sido imobilizada e levada pelo Corpo de Bombeiros para a maternidade Terezinha de Jesus. Uma das crianças que estava no carro é filho dela e, sem lesões aparentes, acompanhou o socorro da mulher na ambulância.

As outra duas crianças que estavam no carro, e que não tiveram o parentesco divulgado pela corporação, ficarma levemente feridos e foram imobilizadas e conduzidas para a mesma maternidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os motoristas dos dois veículos não sofreram nehum ferimento.

