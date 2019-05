Um homem de 45 anos e uma mulher de 30 anos, que está grávida, foram presos, na noite desta quinta-feira (30), na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por suspeita de tráfico de drogas. No carro em que eles estavam, foram encontrados 120 quilos de maconha e uma arma de fogo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu no km 452 e a droga foi encontrada em diversos compartimentos ocultos no veículo. Os agentes tiveram que desmontar diversas partes do carro para encontrar toda a droga. O material estava escondido em locais como o estofado do banco de trás, o forro do porta-malas e até dentro do para-choque.

Os suspeitos disseram que a droga foi retirada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e seria entregue em João Monlevade, região Central de Minas. O casal receberia R$ 500 pelo serviço. De acordo com os policiais, uma pistola calibre .40 e cem munições de calibre 38 estavam escondidos na bolsa da mulher.

Veja vídeos que mostram os vários “esconderijos” da droga dentro do carro: