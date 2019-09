Uma mulher procurou a Polícia Militar nesta segunda-feira (16) para denunciar que a filha, de 12 anos, foi estuprada pelo padrasto, em Nova Belém, no Leste de Minas Gerais. A garota estaria grávida do suspeito.

Em depoimento à corporação, a mãe disse que mora com suspeito há 11 anos, com quem tem dois filhos. Recentemente el foi preso depois de agredi-la, juntamente com a garota, fruto de um outro relacionamento e a partir daí a menina passou a ser acompanhada por uma psicóloga.

Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, há aproximadamente 15 dias, a psicóloga disse que a menina havia contado a ela que o padrasto a estuprava desde quando ela tinha 10 anos. Ainda de acordo com relatos da criança, ele esperava a mãe dormir para entrar no quarto dela, tirar a roupa dela e manter relações contra a sua vontade.

O suspeito cometia o crime fazendo ameaças de morte contra ela e a mãe. Os abusos duraram por cerca de dois anos, sempre durante a noite, enquanto todos dormiam.

Após tomar conhecimento dos fatos, a mãe resolveu procurar a polícia e contou que a menstruação da filha estava atrasada e que a gravidez foi confirmada após um exame.

A mulher também disse que o companheiro tem o hábito de beber e que fica bastante agressivo dentro de casa. Ela também informou que tem medidas protetivas contra o autor.

O caso é investigado pela delegacia de Mantena, o Leste do Estado.