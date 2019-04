Pelo menos 66 motoristas foram detidos alcoolizados em mais uma etapa da operação da Lei Seca em 30 cidades mineiras, na noite da última sexta-feira (29). Destes, 10 acabaram presos por crime de trânsito, quando o teste do bafômetro aponta valores superiores a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

As ações da campanha "Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida", da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), abordaram 1.668 condutores em várias regiões do Estado. Desses, 56 apresentaram teor alcoólico inferior a 0,33mg/l e tiveram a carteira recolhida e ainda receberam multa no valor de R$ 2.934,70.

Outros 52 condutores foram flagrados dirigindo sem a CNH e seis foram presos por uso e consumo de drogas. Durante as blitze são fiscalizadas também manutenção dos veículos. As abordagens são feitas em parceria com a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, BHTrans, Guarda Municipal e Secretaria de Administração Prisional (Seap).

Além da capital, as abordagens foram feitas em Almenara, Araxá, Barbacena, Brasília de Minas, Caratinga, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Guanhães, Guaxupé, Inimutuaba, Ipatinga, Itajubá, Itueta, Iturama, Janaúba, Juiz de Fora, Lontra, Monte Sião, Nepomucemo, Patos de Minas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Santa Rita de Itabira, Taiobeiras, Ubá, Uberaba, Uberlândia e Unaí.