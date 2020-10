Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na tarde deste domingo (18) na MGC-383, altura do KM 2, em Cristina, no Sul de Minas Gerais. No local, um carro e uma motocicleta bateram. Uma mulher, de 70 anos, ficou ferida e foi levada para o hospital de São Lourenço, também na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que, durante uma conversão, a moto bateu na lateral do automóvel, que tombou.

O condutor do carro, de 70 anos, e o piloto do veículo de duas rodas, de 35, chegaram a receber os primeiros socorros, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

