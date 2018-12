Em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira (26), os metroviários decidiram suspender a greve iniciada no dia 19 de dezembro. Assim, o horário de funcionamento do metrô em Belo Horizonte volta ao normal nesta quinta-feira (27), circulando inclusive no domingo e feriado.

A intenção da categoria é partir para o dissídio e buscar a negociação com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) por meio da mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Caso não evolua a negociação sobre acordo coletivo e aumento salarial, os profissionais podem voltar a entrar em greve. Uma nova assembleia da categoria ainda não foi agendada, mas deve acontecer em janeiro.

De acordo com Alda Santos, diretora do Sindmetro, os metroviários querem negociar dez cláudulas presentes no acordo coletivo, como o fato da CBTU não querer considerar a terça-feira de Carnaval como feriado - ou seja, passível de pagamento de hora extra.

Procurada pela reportagem, a CBTU confirmou que o metrô volta a circular normalmente entre 5h15 e 23h nesta quinta, mas ainda não tem um posicionamento sobre a negociação entre empresa e categoria de trabalhadores.

Leia mais:

Usuários são surpreendidos com estações fechadas no primeiro dia de greve no metrô de BH

Metrô de BH entra em greve nesta quarta-feira e circulará com escala mínima; veja horários