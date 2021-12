A greve de funcionários da Cemig chegou ao seu 11º dia nesta quinta-feira (9). Organizada pelo Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais (Sindieletro), a categoria tem 34 itens na pauta de reivindicações, dentre eles, o reajuste salarial.

De acordo com o Sindieletro, a Cemig voltou a negociar com os trabalhadores nesta quinta-feira após um período em que esteve fechada para diálogo. Os trabalhadores contaram com a interlocução de um grupo de parlamentares liderados pelo deputado federal Rogério Correia (PT) para reabrir a discussão com a empresa.

"O modo de negociar avançou. Estávamos tendo contato em nível de superintendência e agora conversamos com a diretoria", avalia o coordenador-geral do Sindieletro, Emerson Andrada.

Segundo o sindicato, a empresa segue prestando os serviços essenciais como manutenção e restabelecimento da rede elétrica em casos de falta de luz. Atividades programadas que podem ser adiadas, no entanto, estão comprometidas durante o período de paralisação que começou no dia 29 de novembro.

Em sua última manifestação, a Cemig disse que cerca de 90% dos funcionários da empresa estão trabalhando normalmente, apesar da greve. Nas contas do Sindieletro, entre 30% e 35% dos servidores da estatal estão paralisados.

O sindicato afirma ainda que leva em consideração o número de funcionários ligados diretamente à Cemig para chegar ao número de trabalhadores em greve e que o dado oscila porque a empresa usa liminar para convocar funcionários paralisados.

A reportagem entrou em contato com a empresa para solicitar o método utilizado para chegar aos 90% de servidores em atividade, mas ainda não obteve resposta.

Possibilidade de acordo

De acordo com Emerson Andrada, há uma audiência de conciliação entre empresa e sindicato marcada para a próxima terça-feira (13), às 15h30 no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3).

O coordenador-geral do Sindieletro avalia que existem chances das partes entrarem em acordo, principalmente se as negociações avançarem nos dias anteriores à audiência.

A reivindicação de reajuste salarial dos trabalhadores pede que a empresa leve em conta a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para o período de 1º de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021.

