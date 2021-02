A greve dos tanqueiros, motoristas que transportam combustíveis em Minas Gerais, além de provocar longas filas nos postos e complicar o trânsito em Belo Horizonte, afetou também o preço das corridas por transporte de aplicativo.

A estudante Rayssa Duarte utiliza o serviço para se deslocar da Gameleira, na região Oeste da capital, onde mora, para o trabalho, no bairro Santa Efigênia, na região Leste da capital. Normalmente, o valor da corrida fica em torno de R$ 11,00. Mas nesta sexta-feira (26), o preço cobrado era mais que o dobro, totalizando R$ 24,37.

Já uma corrida do bairro União, na região Nordeste, até o terminal rodoviário, no Centro de BH, que fica em torno de R$ 9,00, subiu para R$ 14,51. Um aumento de 61,22%.

O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas informou que cerca de dois mil caminhoneiros paralisaram as atividades no Estado e não há previsão para a volta. A categoria reivindica do governo do Estado a redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre o óleo diesel, de 15% para 12%.

Em nota, o governo de Minas Gerais informou que a Polícia Militar está acompanhando as manifestações dos transportadores de combustível, garantindo a fluidez no trânsito e a segurança nos locais em que os caminhões estão parados. "Além dessa ação, viaturas da PMMG estão patrulhando o entorno da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), mantendo pontos base na refinaria, de forma a garantir que os motoristas que transportam combustíveis e que não aderiram à paralisação mantenham suas atividades".

Ainda segundo o governo, as recentes mudanças no preço dos combustíveis não são em função do ICMS, mas sim da política de preços praticada pela Petrobras. "O Estado reafirma seu compromisso de não promover o aumento de nenhuma alíquota de ICMS até que seja possível começar a trabalhar pela redução efetiva da carga tributária. No momento, em virtude da situação financeira do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige uma compensação para aumentar receita em qualquer movimento de renúncia fiscal, o que não torna possível a redução da alíquota".