O Grupo Boticário realizará, na próxima quarta-feira (18), um processo de contratação de consultores de venda exclusivo para pessoas com deficiência (PCD) em Belo Horizonte. A ação também ocorrerá nas cidades do Rio e Curitiba. Procurada, a empresa informou que não existe um número definido de vagas.

Para participar, o candidato deve se apresentar com currículo atualizado e, segundo a empresa, é desejável que esteja com laudo médico. Em BH, o processo seletivo ocorrerá no Sine Barreiro (rua Barão de Coromandel, 982 – Barreiro), de 9h às 12h, e de 14h às 17h. No primeiro horário (9h às 12h), haverá presença de intérprete de Libras.

De acordo com o Grupo Boticário, os selecionados terão como responsabilidade atender aos clientes, "valorizando e priorizando a sua satisfação e encantamento", além de demonstração e experimentação dos produtos em loja. Além disso, será requisito fundamental o zelo pela organização do espaço.

Endereços e datas

Belo Horizonte

18/03

Local: SINE

Endereço: Rua Barão de Coromandel, 982 – Barreiro

Horários: (09:00 – 12:00) e (14:00 – 17:00)

Com intérprete de Libras no primeiro horário (09:00 – 12:00)

Curitiba

19/03

Endereço: Rua Isaias Regis de Miranda – 403 – Hauer

Horários: (09:00 – 12:00) e (14:00 – 17:00)

Com intérprete de Libras no primeiro horário (09:00 – 12:00)

Rio de Janeiro

CAMPO GRANDE: 13/03

Endereço: Rua dos Limoeiros, 118 – Campo Grande (Próximo ao Centro Esportivo Miécimo da Silva)

Horários: (09:00 – 12:00) e (14:00 – 17:00)

Com intérprete de Libras no primeiro horário (09:00 – 12:00)

CENTRO: 24 e 25/03

Endereço: Avenida Rio Branco n 81 7ºandar, Centro.

Horários: (09:00 – 12:00) e (14:00 – 17:00)

Com intérprete de Libras no primeiro horário do primeiro dia 24/03 (09:00 – 12:00)