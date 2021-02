Um grupo de pais e alunos de Belo Horizonte realiza, nesta quinta-feira (18), uma manifestação simbólica nas escolas particulares da capital mineira, chamando a atenção para o que chamam de “negligência com a educação”.

Durante a manhã, os manifestantes vão deixar flores e cartazes nas portas das instituições de ensino, onde pedem o retorno seguro das aulas presenciais, após quase um ano das unidades de educação fechadas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Na convocação, divulgada nas redes sociais, o grupo considera que o “coronavírus não pode matar a educação”. A ação também está sendo realizada em instituições de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Retorno na capital pode ocorrer em março

No início do mês de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte informou que foi sinalizada a possibilidade do retorno presencial às aulas para o início de março, caso os indicadores de monitoramento contra a Covid-19 permaneçam em queda.

A volta presencial está prevista em três fases. A primeira contemplará os alunos da educação infantil, de 0 a 5 anos, que é ofertada nas escolas da rede municipal, nas creches parceiras e, também, na rede particular. A segunda fase com alunos de 6 a 8 anos e, a terceira, com as crianças de 9 a 14 anos.

