Um grupo com 14 pessoas ficou "ilhado" na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais, neste domingo (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local chovia da ocorrência que foi registrada por volta de 18h30. No relato de uma das vítimas, que acionou os militares, o grupo fazia uma trilha acima da Cachoeira da Farofa e quando tentou retornar, foi surpreendido com o nível do rio que teria subido muito, impedido a passagem das pessoas. As pessoas têm entre 20 e 50 anos.

Por volta das 21h45 os militares informaram que o grupo foi resgatado sem ferimentos.