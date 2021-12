A partir desta segunda-feira (27), as grutas que compõem a Rota das Grutas Peter Lund terão suas visitas suspensas temporariamente. A reabertura da Gruta do Maquiné, em Cordisburgo, e da Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, deverão acontecer em 2 de janeiro.

Já o Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, não tem data para reabertura. Segundo a concessionária Rota das Grutas Peter Lund, o fechamento das atrações naturais é necessário para a conclusão da transição de gestão dentro dos moldes do Programa de Concessão de Unidades de Conservação (Parc), do Governo de Minas.

Assim, as reservas para visitação das grutas do Maquiné e Rei do Mato só poderão ser feitas a partir do dia 3 de janeiro.

Agendamentos

Gruta do Maquiné: pelo WhatsApp: (31) 99564-6656 ou pelo e-mail grutadomaquine.mnpl@gmail.com.

Gruta Rei do Mato: pelo WhatsApp: (31) 99669-3886 ou pelo e-mail grutareidomato.mg@gmail.com.

