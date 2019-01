Guarapari, Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo, cidades pertencentes à lista de destinos mais procurados pelos mineiros no verão, tiveram a balneabilidade (índice de qualidade da água) das praias analisada para este período de férias.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente (Semma) de Vila Velha, a balneabilidade é determinada a partir da quantidade de bactérias (coliformes totais e fecais - escherichia coli e/ou enterococos) presentes na água. A Prefeitura de Vitória complementou que o índice assegura a recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer.

Algumas das praias, além de lagoas, foram consideradas impróprias para banho. Veja a lista abaixo:

Guarapari

De acordo com a Prefeitura de Guarapari, 100% das praias do município estão próprias para banho neste verão. O resultado é do mais recente boletim de balneabilidade, com água coletada na última quarta-feira (19) pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag).

Dessa forma, estão próprias para banho as seguintes praias:

Ponto 1 – Praia de Meaipe (em frente ao Hotel Gaeta);

Ponto 2 – Praia de Bacutia (em frente ao Ed. Reserva da Bacutia);

Ponto 3 – Praia de Peracanga (em frente ao Ed. Monteiro Lobato);

Ponto 4 – Praia da Areia Preta (em frente ao Ed. Solar da Praia);

Ponto 5 – Praia das Castanheiras (próximo ao Siribeira Iate Clube);

Ponto 6 – Praia dos Namorados (em frente ao Hotel Atlântico);

Ponto 7 – Praia das Virtudes (em frente à praça);

Ponto 8 – Prainha de Muquiçaba (em frente à rua Francisco Furtado);

Ponto 9 – Praia do Morro I (em frente ao Ed. Varandas de Guarapari);

Ponto 10 – Praia do Morro II (em frente ao quiosque 9);

Ponto 11 – Praia do Morro III (em frente ao Ed. Maison Classic);

Ponto 12 – Praia de Santa Mônica (em frente à rua Santa Rita);

Ponto 13 – Praia de Setiba (em frente ao Quiosque Alto Astral).

Vila Velha

A pesquisa de balneabilidade feita pela Prefeitura de Vila Velha na última sexta-feira (21) mostrou que quatro locais estão impróprios: Praia da Barrinha, na Barra do Jucu; Praia do Ribeiro, próximo ao Farol Santa Luzia; Praia 'da Prainha' e, por fim, a lagoa Morada do Sol.

Segundo a prefeitura, todas as praias são sinalizadas sobre a balneabilidade. "As placas são trocadas toda semana se houver alteração após os testes. A placa verde significa “própria” e a placa vermelha indica “imprópria” para o banho", afirmou em nota.

Ponto 1 - Lagoa 20: própria;

Ponto 2 - Lagoa 110: imprópria;

Ponto 3 - Praia do Barrão (na av. Anderssem Fidalgo Pereira): própria;

Ponto 4 - Praia dos Recifes (em frente à rua Mar Azul): própria;

Ponto 5 - Praia de Ponta da Fruta I (em frente à pracinha da av. Judith Góes Coutinho): própria;

Ponto 6 - Praia de Ponta da Fruta II (em frente à rua da Bomba): própria;

Ponto 7 - Praia da Barrinha (próximo à foz do rio Jucu): imprópria;

Ponto 8 - Praia de Itaparica I (em frente à rua Itaiabaia): própria;

Ponto 9 - Praia de Itaparica II (Colônia de Pescadores): própria;

Ponto 10 - Praia de Itapuã – “Beverly Hills” (em frente à rua Jair de Andrade): própria;

Ponto 11 - Praia da Costa I (em frente à av. Champagnat): própria;

Ponto 12 - Praia da Costa II (Praia da Sereia): própria;

Ponto 13 - Praia do Ribeiro (em frente à rua Santa Berenice): imprópria;

Ponto 14 - Prainha – Meio da Prainha: imprópria.

A Prefeitura de Vila Velha também divulga o índice durante todo o ano em seu site oficial.

Vila Velha tem praias impróprias para banho

Vitória

A Prefeitura de Vitória, capital do Espírito Santo, realiza testes de balneabilidade semanalmente. De acordo com o município, 18 pontos do litoral estão liberados para natação, mergulho e lazer.

Segundo prefeitura, gráfico é atualizado semanalmente

Todos esses pontos podem ser vistos facilmente pelo gráfico interativo, disponível no site oficial da prefeitura.

Estão impróprios o ponto 9, no Canal de Camburi (a 50 metros após o primeiro píer), que está interditado; a praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade) e a praça dos Desejos (em frente à guarderia).



Ponto 01A - Jardim Camburi(próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo): própria;

Ponto 02 - Praia de Camburi (Av. Dante Michellini - esquina com Rua Silvino Grecco): própria;

Ponto 02A - Aeroporto/Praia de Camburi (Av. Dante Michellini - em frente a entrada da antiga Feira dos Municípios): própria;

Ponto 03 - Aeroporto/ Praia de Camburi (Av. Dante Michellini - a 150 metros antes do 2º pier): própria;

Ponto 04 - Mata da Praia/ Praia de Camburi (Av. Dante Michellini - esquina com Av. Adalberto Simão Nader): própria;

Ponto 05 - Mata da Praia/ Praia de Camburi (Av. Dante Michellini - esquina com Av. Nicolau Von Shilgen): própria;

Ponto 06 - Jardim da Penha/Praia de Camburi (Av. Dante Michellini - esquina com a R.Comissário Otávio Queiroz): própria;

Ponto 07 - Jardim da Penha/Praia de Camburi (Av. Dante Michellini - esquina com a R. Eugenilio Ramos): própria;

Ponto 08 - Jardim da Penha/Praia de Camburi (Av. Dante Michellini - a 150 metros antes do 1º pier): própria;

Ponto 09 - Jardim da Penha/Praia de Camburi (Canal de Camburi - 50m após o 1º pier): praia interditada;

Ponto 10 - Praia do Canto (80 metros após o Iate Clube): própria;

Ponto 11 - Prata do Canto (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade): própria;

Ponto 12 - Enseada do Suá/Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade): própria;

Ponto 12A - Praia do Canto/Praça dos Desejos (em frente à Escola de Velas): própria;

Ponto 13 - Enseada do Suá/Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema): própria;

Ponto 14 - Enseada do Suá/Praia de Santa Helena (em frente as barracas da Curva da Jurema): própria;

Ponto 15 - Ilha do Frade (Praia da Direita): própria;

Ponto 16 - Ilha do Frade (Praia das Castanheiras): própria;

Ponto 17 - Ilha do Frade (R. Des. Alfredo Cabral, em frente ao nº1255): própria;

Ponto 18 - Ilha do Boi (Praia do Nenel): própria;

Ponto 19 - Ilha do Boi (Praia Grande): própria;

Ponto 20 - Enseada do Suá (Praia do Suá - ao lado da Capitania dos Portos): imprópria;

Ponto 21 - Enseada do Suá (Praia do Meio - embaixo da 3ª ponte): imprópria;

Ponto 22 - Santo Antônio /Praia de Santo Antônio (Academia Popular): praia interditada;

Ponto 23 - Santa Luzia / Canal da Passagem (próximo a Ponte da Passagem -J.da Penha): praia interditada;

Ponto 24 - Jesus de Nazareth - praia interditada.