Um show com mais de 300 pessoas foi interrompido pela Guarda Civil de Contagem na noite desse domingo (9). A festa, que violava as medidas sanitárias de combate à Covid-19, era realizada no bairro São Joaquim.

Segundo a prefeitura, agentes chegaram ao local após receber informações por meio da Central do Olho Vivo, que registrou grande movimentação de pessoas entrando e saindo do espaço. Uma guarnição esteve por lá e identificou o organizador da festa. Conforme a administração municipal, as pessoas não utilizavam máscaras de proteção.

Niguém foi conduzido à delegacia. “O que houve foi um ato administrativo, o cidadão foi orientado e advertido, pois era o responsável e não o proprietário”, informou a Guarda, por nota. O local foi interditado e as pessoas, dispersadas. Como o espaço era alugado, a fiscalização ainda levanta os dados do proprietário para que ele seja responsabilizado.

Em Contagem, medidas publicadas na última quarta-feira (5) autorizam o funcionamento de buffets e espaços infantis, desde que cumpram regras. Porém, casas noturnas, shows e eventos que promovam qualquer tipo de aglomeração seguem suspensos.

