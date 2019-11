Um vídeo registrado com um celular mostra uma briga entre passageiro e um guarda municipal dentro de um ônibus em Belo Horizonte. O caso aconteceu na última segunda-feira (11) em um veículo da linha 5506, que liga o bairro Ribeiro de Abreu, na região Norte da capital, ao Centro de BH. O motivo da confusão seria o pagamento da passagem.

As imagens mostram o guarda tentando imobilizar o adolescente, que resiste. Ele reclama que está sendo enforcado e, em determinado momento, o passageiro consegue derrubar o agente. No vídeo também é possível ouvir a voz de uma passageira, que tenta acabar com a briga. Ela reclama que vai chegar atrasada no trabalho por causa de R$ 4,50.



Assista:

Segundo o boletim de ocorrência, o guarda municipal contou que seguia para o trabalho, quando no caminho, um jovem, de 17 anos, entrou no coletivo e teria se negado a pagar a passagem. O adolescente então começou a discutir e xingar o motorista, que pediu a ajuda do agente, que estava fardado. Os ânimos se exaltaram e o guarda precisou usar de força física para contê-lo.

Os outros passageiros chegaram a acionar a Polícia Militar, mas o rapaz conseguiu fugir. Antes de descer do ônibus, porém, o menor teria ameaçado a agente de morte. O caso foi encaminhado para a 4ª delegacia de Polícia Civil, em Venda Nova.

Em nota, a Guarda Municipal de Belo Horizonte informou que o caso ocorreu quando o agente se deslocava para o serviço e “foi acionado pelo motorista do coletivo”. Ainda segundo a corporação, as imagens do coletivo serão analisadas pela Corregedoria para verificar se houve excesso na ação.