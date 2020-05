Um churrasco da Máfia Azul foi interrompido pela Guarda Municipal (GM) de Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (5). O evento acontecia na sede da torcida organizada, no Barro Preto, região Centro-Sul da capital.



De acordo com a corporação, após denúncia anônima, uma operação foi montada e viaturas foram deslocadas para o local. Os participantes da festa estavam organizando cestas básicas para doações. Cerca de 60 pessoas, a maioria sem máscara, teriam participado do evento.



Um vídeo postado nas redes sociais mostra a ação dos torcedores e a aglomeração na porta da sede da Máfia Azul.



Os participantes foram orientados a encerrar o encontro. Segundo a GM, não foi necessário o recolhimento do alvará, já que não houve resistência dos torcedores. Um boletim de ocorrência foi registrado e ninguém foi preso.

Confira o vídeo:







