Embora o número de casos de Covid-19 cresça de maneira acelerada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, muitas pessoas insistem em realizar aglomerações. Na madrugada deste domingo, a Guarda Municipal de Contagem foi acionada para acabar com dois bailes funks, realizados nos bairros Vila Pérola e Xangri-lá.

De acordo com a Guarda, na Vila Pérola, as principais vias do local foram fechadas e várias abordagens foram feitas com verificação da documentação dos presentes. No local tinha cerca de 150 pessoas sem máscaras, que faziam uso de bebida alcóolica. A maioria das pessoas abordadas era menor de idade. O comerciante que fornecia as bebidas foi notificado. O organizador não foi localizado.

No bairro Xangri-lá, a Guarda encerrou um baile funk com cerca de 300 pessoas. O organizador não estava presente, mas já foi notificado outras vezes e as providências cabíveis já estão sendo tomadas, segundo a administração municipal.

