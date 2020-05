Um baile funk, que seria realizado no bairro Solar da Madeira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi impedido pela Guarda Municipal do município na noite deste sábado (9). Cerca de 40 pessoas estavam no local, se preparando para a realização do evento e foram notificados. Foi feito um boletim de ocorrência e eles poderão responder judicialmente pela quebra do decreto municipal que proíbe aglomerações, em combate à pandemia da covid-19.

De acordo com o comandante da Guarda, Levi Sampaio, o evento vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência do órgão. O próprio comandante conversou com o realizador do evento, dizendo que não poderia ser realizado, conforme as leis que vigoram em Contagem no momento.

O realizador chegou a perguntar ao comandante se não poderia nem mesmo realizar uma festa de aniversário de um primo e foi informado das consequências que sofreria, caso insistisse com o baile. O comandante informou ao jovem que sabia do perfil da festa e que estava-se cobrando entrada para o evento – uma prova de que não era uma simples comemoração em família.

“No meio da semana, uma equipe minha foi até o local onde seria o evento, e notificou que não poderia ter a festa. O proprietário do local informou que o sítio tinha sido alugado para descanso familiar. Mas depois do cancelamento do contrato, esse pessoal alugou outro sítio”, contou o comandante.

Mesmo depois da mudança de endereço da festa, a Guarda Municipal alertou novamente que não iria permitir a aglomeração de pessoas. Mas o alerta do órgão municipal não foi suficiente e os organizadores deram continuidade ao projeto. Além dos realizadores do evento, o dono do sítio também poderá ser responsabilizado.