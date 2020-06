Agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH) realizam neste sábado (20) um trabalho de fiscalização na Avenida Bandeirantes, no bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O local é muito frequentado por pessoas para a prática de atividades ao ar livre.



O objetivo do trabalho é fiscalizar e orientar quem está desobedecendo as medidas de segurança e prevenção ao coronavírus. Um carro de som é utilizado para pedir à população para usar máscaras em espaços públicos.

Nessa sexta-feira (19), o prefeito de Belo Horionte, Alexandre Kalil, foi duro com quem não está seguindo as regras de higiene. “Nós podemos fechar a cidade sim se a máscara continuar no queixo”, disse.



Segundo o chefe do executivo, nos próximos dias a Polícia Militar vai ajudar a Guarda Municipal nas fiscalizações para coibir os moradores que estão desobedecendo as regras sanitárias. “Vamos intensificar a fiscalização e a PM vai auxiliar", afirmou.



De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 2.064 agentes da Guarda Municipal estão nas ruas, em escala e em pontos estratégicos, para fazer a fiscalização e atender denúncias dos moradores. A população pode denunciar as irregularidades por telefone (número 156) ou pelo site da prefeitura.