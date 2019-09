Dois animais silvestres foram resgatados pela Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte nos últimos dois dias. Nesta quarta-feira (25), o Grupamento de Patrulha Ambiental (GPA) do órgão resgatou um tucano com bico quebrado na orla da Lagoa da Pampulha, que foi levado para atendimento veterinário.

No dia anterior, um gavião com a asa quebrada foi encontrado no Parque Municipal Jacques Cousteau, no bairro Estrela do Oriente, na região Oeste da capital. De acordo com a Guarda Municipal, há suspeita de que o animal estava sendo criado em cativeiro. O animal recebeu atendimento médico, mas a asa teve de ser amputada, devido à gravidade do ferimento.

Quem encontrar um animal silvestre em Belo Horizonte pode acionar a equipe de patrulha ambiental da Guarda Municipal pelo telefone 153.